Завтрак кировских уток обошёлся в 11 000 рублей
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вчера 15:45
В Кирове стартуют Малые молодёжные Дельфийские игры
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вчера 13:15
Уровень преступности в регионе за 2 года снизился на 14%
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вчера 11:35
ККС проложат в Кирове более 12 км труб водопровода и канализаци
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вчера 10:45
За 2 года пмятник-копилка у ЦУМа собрал 261 000 рублей
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вчера 09:55
В Кирове создадут туристический маршрут "Динозавры на Вятке"
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вчера 09:00
Ночью кировчан не пустили набрать святую воду в Трифоновом монастыре
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20 января 18:15