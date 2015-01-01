Последователи Германа Стерлигова предложили снести памятник Ленину
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сегодня 14:45
Бывший судья получил 10 лет за взятку в 18 млн рублей
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сегодня 14:30
На первенстве области чепецкие баскетболистки завоевали серебро
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сегодня 14:15
В Кирове состоится митинг ко Дню снятия блокады Ленинграда
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сегодня 13:51
В лечебной колонии Чепецка оборудовали отряд для осуждённых-инвалидов
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сегодня 13:46
Омутнинские изверги выкинули новорождённого щенка из окна дома
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сегодня 13:28
У подъезда дома на Ульяновской отвалилась бетонная плита
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сегодня 13:25
Часть дома на Чапаева покрылась толстым слоем льда
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сегодня 13:21
Кировчанин погиб во время пожара на улице Макаренко
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сегодня 13:18
Школьники будут платить налог 4% за питание по транспортной карте
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сегодня 13:03