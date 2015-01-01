 
 
 
Новости Кирова
Жители Советска с почечной недостаточностью начали проходить процедуру гемодиализа

Жители Советска с почечной недостаточностью начали проходить процедуру гемодиализа

0
269
сегодня 18:15
Администрация Верхошижемья помогла купить дом семье, потерявшей в пожаре ребенка

Администрация Верхошижемья помогла купить дом семье, потерявшей в пожаре ребенка

0
385
сегодня 17:45
Администрация расторгла контракт с подрядчиком по отлову безнадзорных животных

Администрация расторгла контракт с подрядчиком по отлову безнадзорных животных

0
478
сегодня 17:15
Кировчанка вошла в 20 лучших участников Международной олимпиады по страхованию

Кировчанка вошла в 20 лучших участников Международной олимпиады по страхованию

0
551
сегодня 16:45
Интернет-мошенники списали с карты жителя Суны 4000 рублей

Интернет-мошенники списали с карты жителя Суны 4000 рублей

0
559
сегодня 16:30
На трассе Афанасьево – Бисерово сгорел грузовик: пострадавших нет

На трассе Афанасьево – Бисерово сгорел грузовик: пострадавших нет

0
533
сегодня 16:15
Двое кировчан хотели похитить из магазина 38 шоколадок на 2000 рублей

Двое кировчан хотели похитить из магазина 38 шоколадок на 2000 рублей

0
659
сегодня 16:00
Центробанк напечатает на новых купюрах символы Дальнего Востока и Севастополя

Центробанк напечатает на новых купюрах символы Дальнего Востока и Севастополя

0
726
сегодня 15:45
Студент отобрал у 84-летней пенсионерки кошелек с 1000 рублей

Студент отобрал у 84-летней пенсионерки кошелек с 1000 рублей

0
743
сегодня 15:15
Кировские лыжники завоевали бронзу в первенстве России среди глухих

Кировские лыжники завоевали бронзу в первенстве России среди глухих

0
857
сегодня 15:00
Загрузить еще
Реклама
Скрыть объявлениеx
Рассылка новостей
reloadpage
Яндекс.Метрика