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C 15 апреля тариф системы "Платон" повысится до 3 рублей

C 15 апреля тариф системы "Платон" повысится до 3 рублей

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вчера 16:35
Прошло три года со дня сильнейшего пожара в Нововятске

Прошло три года со дня сильнейшего пожара в Нововятске

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вчера 13:15
84% кировчан проголосовали за возвращение авиакомпании "Победа"

84% кировчан проголосовали за возвращение авиакомпании "Победа"

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вчера 12:25
Кировский акробат с успехом выступил на популярном шоу "Минута славы"

Кировский акробат с успехом выступил на популярном шоу "Минута славы"

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вчера 11:35
На трассе Citroen столкнулся с большегрузом: два человека погибли

На трассе Citroen столкнулся с большегрузом: два человека погибли

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вчера 09:00
Февраль станет месяцем, посвященным борьбе с онкозаболеваниям

Февраль станет месяцем, посвященным борьбе с онкозаболеваниям

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4 февраля 18:15
За год в регионе ввели в эксплуатацию 662 000 м2 жилплощади

За год в регионе ввели в эксплуатацию 662 000 м2 жилплощади

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4 февраля 17:25
Кировчанин Тимофей Трибунцев стал лауреатом Национальной кинопремии "Белый слон"

Кировчанин Тимофей Трибунцев стал лауреатом Национальной кинопремии "Белый слон"

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4 февраля 15:45
Полиция разыскивает кировчанина, подложившего в супермаркет гранаты

Полиция разыскивает кировчанина, подложившего в супермаркет гранаты

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4 февраля 14:55
Алексей Навальный покинет Киров на время вынесения приговора

Алексей Навальный покинет Киров на время вынесения приговора

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4 февраля 14:00
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