Новости Кирова
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Опубликован список людей, пропавших без вести в 2016 году
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9
сегодня 11:25
В Кирове пройдёт Межрегиональная школа актива "Российского движения школьников"
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31
сегодня 10:35
Кировские автоинспекторы в новогодние каникулы будут работать в усиленном режиме
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212
вчера 15:45
Стоимость проезда увеличится после экспертизы предложений транспортных организаций
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вчера 14:55
Кировские медучреждения в праздничные дни будут работать круглосуточно
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вчера 14:00
Котельничские инспекторы вручили автолюбителям новогодние памятки-открытки
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вчера 13:15
Огромный телеэкран на Театральной площади упал на припаркованный ВАЗ-2104
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вчера 12:25
Грузовик с продуктами 12 часов буксовал в "снежной каше"
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461
вчера 11:35
За растрату 3,5 млн рублей руководитель управляющей компании получила условный срок
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вчера 10:45
Регион получит 14 млрд рублей на госпрограммы из федерального бюджета
0
494
вчера 09:55
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