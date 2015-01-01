В Новый год пенсионерка вышла из дома босиком и пропала
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сегодня 18:15
В Кирове из-за морозов стали ломаться снегоуборочные машины
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сегодня 17:45
В Кирове разыскивается пропавший 43-летний житель Сыктывкара
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сегодня 17:15
Сотрудники МЧС помогли семье со сломавшимся на трассе автомобилем
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сегодня 17:00
В новогодние праздники 6 человек заживо сгорели в пожарах
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сегодня 16:45
За первую неделю января в регионе совершено 521 преступление
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сегодня 16:30
Брат Никиты Белых стал заместителем начальника департамента в "Лукойл"
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сегодня 16:15
Всего за новогодние праздники в больницы обратились 535 человек
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сегодня 15:15
В Новый год в руках у кировчанина взорвалась петарда
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сегодня 15:00