Жители Советска с почечной недостаточностью начали проходить процедуру гемодиализа
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сегодня 18:15
Интернет-мошенники списали с карты жителя Суны 4000 рублей
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сегодня 16:30
На трассе Афанасьево – Бисерово сгорел грузовик: пострадавших нет
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сегодня 16:15
Двое кировчан хотели похитить из магазина 38 шоколадок на 2000 рублей
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сегодня 16:00
Студент отобрал у 84-летней пенсионерки кошелек с 1000 рублей
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сегодня 15:15
Кировские лыжники завоевали бронзу в первенстве России среди глухих
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