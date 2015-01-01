 
 
 
Новости Кирова
В Новый год пенсионерка вышла из дома босиком и пропала

В Новый год пенсионерка вышла из дома босиком и пропала

0
295
сегодня 18:15
В Кирове из-за морозов стали ломаться снегоуборочные машины

В Кирове из-за морозов стали ломаться снегоуборочные машины

0
417
сегодня 17:45
В Кирове разыскивается пропавший 43-летний житель Сыктывкара

В Кирове разыскивается пропавший 43-летний житель Сыктывкара

0
480
сегодня 17:15
Сотрудники МЧС помогли семье со сломавшимся на трассе автомобилем

Сотрудники МЧС помогли семье со сломавшимся на трассе автомобилем

0
538
сегодня 17:00
В новогодние праздники 6 человек заживо сгорели в пожарах

В новогодние праздники 6 человек заживо сгорели в пожарах

0
572
сегодня 16:45
За первую неделю января в регионе совершено 521 преступление

За первую неделю января в регионе совершено 521 преступление

0
575
сегодня 16:30
Брат Никиты Белых стал заместителем начальника департамента в "Лукойл"

Брат Никиты Белых стал заместителем начальника департамента в "Лукойл"

0
549
сегодня 16:15
Всего за новогодние праздники в больницы обратились 535 человек

Всего за новогодние праздники в больницы обратились 535 человек

0
743
сегодня 15:15
В Новый год в руках у кировчанина взорвалась петарда

В Новый год в руках у кировчанина взорвалась петарда

0
809
сегодня 15:00
В период новогодних праздников автоинспекторы пресекли 2406 нарушений ПДД

В период новогодних праздников автоинспекторы пресекли 2406 нарушений ПДД

0
865
сегодня 14:45
Загрузить еще
Реклама
Скрыть объявлениеx
Рассылка новостей
reloadpage
Яндекс.Метрика