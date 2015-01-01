Кировчанин устроит пробег через всю Россию "на своих двоих"
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вчера 15:45
В Орловском районе Ssang Yong столкнулся с грузовиком
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вчера 14:55
Руководитель кировской полиции отправился в служебную командировку на Северный Кавказ
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вчера 14:00
Дмитрий Медведев приедет в Киров с Сергеем Шойгу
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вчера 12:25
Кировчане смогут понаблюдать за Венерой и Марсом
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вчера 11:35
В регионе могут запустить электрички Киров – Кирово-Чепецк
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вчера 10:45
Кировский телеведущий Александр Лугинин стал футбольным тренером
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вчера 09:55
69% опрошенных кировчан считают йогу полезным занятием
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вчера 09:00
На Луганской Lada Kalina снесла бензобак Газели
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28 января 17:25