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Опубликован список людей, пропавших без вести в 2016 году

Опубликован список людей, пропавших без вести в 2016 году

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сегодня 11:25
В Кирове пройдёт Межрегиональная школа актива "Российского движения школьников"

В Кирове пройдёт Межрегиональная школа актива "Российского движения школьников"

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сегодня 10:35
Кировские автоинспекторы в новогодние каникулы будут работать в усиленном режиме

Кировские автоинспекторы в новогодние каникулы будут работать в усиленном режиме

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вчера 15:45
Стоимость проезда увеличится после экспертизы предложений транспортных организаций

Стоимость проезда увеличится после экспертизы предложений транспортных организаций

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вчера 14:55
Кировские медучреждения в праздничные дни будут работать круглосуточно

Кировские медучреждения в праздничные дни будут работать круглосуточно

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вчера 14:00
Котельничские инспекторы вручили автолюбителям новогодние памятки-открытки

Котельничские инспекторы вручили автолюбителям новогодние памятки-открытки

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вчера 13:15
Огромный телеэкран на Театральной площади упал на припаркованный ВАЗ-2104

Огромный телеэкран на Театральной площади упал на припаркованный ВАЗ-2104

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вчера 12:25
Грузовик с продуктами 12 часов буксовал в "снежной каше"

Грузовик с продуктами 12 часов буксовал в "снежной каше"

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вчера 11:35
За растрату 3,5 млн рублей руководитель управляющей компании получила условный срок

За растрату 3,5 млн рублей руководитель управляющей компании получила условный срок

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вчера 10:45
Регион получит 14 млрд рублей на госпрограммы из федерального бюджета

Регион получит 14 млрд рублей на госпрограммы из федерального бюджета

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вчера 09:55
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