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Последователи Германа Стерлигова предложили снести памятник Ленину

Последователи Германа Стерлигова предложили снести памятник Ленину

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сегодня 14:45
Бывший судья получил 10 лет за взятку в 18 млн рублей

Бывший судья получил 10 лет за взятку в 18 млн рублей

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сегодня 14:30
На первенстве области чепецкие баскетболистки завоевали серебро

На первенстве области чепецкие баскетболистки завоевали серебро

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сегодня 14:15
В Кирове состоится митинг ко Дню снятия блокады Ленинграда

В Кирове состоится митинг ко Дню снятия блокады Ленинграда

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сегодня 13:51
В лечебной колонии Чепецка оборудовали отряд для осуждённых-инвалидов

В лечебной колонии Чепецка оборудовали отряд для осуждённых-инвалидов

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сегодня 13:46
Омутнинские изверги выкинули новорождённого щенка из окна дома

Омутнинские изверги выкинули новорождённого щенка из окна дома

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сегодня 13:28
У подъезда дома на Ульяновской отвалилась бетонная плита

У подъезда дома на Ульяновской отвалилась бетонная плита

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сегодня 13:25
Часть дома на Чапаева покрылась толстым слоем льда

Часть дома на Чапаева покрылась толстым слоем льда

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сегодня 13:21
Кировчанин погиб во время пожара на улице Макаренко

Кировчанин погиб во время пожара на улице Макаренко

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сегодня 13:18
Школьники будут платить налог 4% за питание по транспортной карте

Школьники будут платить налог 4% за питание по транспортной карте

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сегодня 13:03
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