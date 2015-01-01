 
 
 
Новости Кирова
77 кировчан получили до 2 лет за повторное пьяное вождение

77 кировчан получили до 2 лет за повторное пьяное вождение

0
64
сегодня 18:15
Кировские коммунальщики намерены ликвидировать киоск, построенный на теплотрассе

Кировские коммунальщики намерены ликвидировать киоск, построенный на теплотрассе

0
161
сегодня 17:45
Кировчанку оштрафовали за продажу сильнодействующих лекарств, оставшихся после смерти больного

Кировчанку оштрафовали за продажу сильнодействующих лекарств, оставшихся после смерти больного

0
234
сегодня 17:15
Кировчанин ограбил московский ювелирный салон на 35 000 рублей

Кировчанин ограбил московский ювелирный салон на 35 000 рублей

0
296
сегодня 16:45
Кировские волонтеры продолжают поиски пропавшей 82-летней чепчанки

Кировские волонтеры продолжают поиски пропавшей 82-летней чепчанки

0
417
сегодня 16:00
Кировчанина оштрафовали на 40 000 рублей за оскорбления полицейского

Кировчанина оштрафовали на 40 000 рублей за оскорбления полицейского

0
472
сегодня 15:45
Руководство кировского аэропорта не будет сотрудничать с "Победой"

Руководство кировского аэропорта не будет сотрудничать с "Победой"

0
526
сегодня 15:30
В Слободском районе столкнулись четыре автомобиля: пострадал 1 человек

В Слободском районе столкнулись четыре автомобиля: пострадал 1 человек

0
539
сегодня 15:15
В ДК "Космос" пройдёт концерт в поддержку педагога больного раком

В ДК "Космос" пройдёт концерт в поддержку педагога больного раком

0
599
сегодня 15:00
На трассе между Фаленками и Унями заживо замерзла собака

На трассе между Фаленками и Унями заживо замерзла собака

0
653
сегодня 14:45
Загрузить еще
Реклама
Скрыть объявлениеx
Рассылка новостей
reloadpage
Яндекс.Метрика