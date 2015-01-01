C 15 апреля тариф системы "Платон" повысится до 3 рублей
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вчера 16:35
Прошло три года со дня сильнейшего пожара в Нововятске
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вчера 13:15
84% кировчан проголосовали за возвращение авиакомпании "Победа"
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вчера 12:25
Февраль станет месяцем, посвященным борьбе с онкозаболеваниям
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4 февраля 18:15
За год в регионе ввели в эксплуатацию 662 000 м2 жилплощади
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4 февраля 17:25
Кировчанин Тимофей Трибунцев стал лауреатом Национальной кинопремии "Белый слон"
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4 февраля 15:45
Полиция разыскивает кировчанина, подложившего в супермаркет гранаты
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4 февраля 14:55
Алексей Навальный покинет Киров на время вынесения приговора
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4 февраля 14:00